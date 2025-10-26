Muñeco hiperrealista de bebé causa revuelo en redes tras publicación de Kate del Castillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Kate del Castillo sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el regalo que recibió por su cumpleaños número 53: un bebé reborn, es decir, un muñeco hiperrealista que imita a un recién nacido.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Kate expresó su emoción al recibir el obsequio:

“Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito [...] ¡Está increíble! Velo, y su pelito”.