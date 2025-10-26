Entretenimiento

Muñeco hiperrealista de bebé causa revuelo en redes tras publicación de Kate del Castillo

Muñeco hiperrealista de bebé causa revuelo en redes tras publicación de Kate del Castillo
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Kate del Castillo sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el regalo que recibió por su cumpleaños número 53: un bebé reborn, es decir, un muñeco hiperrealista que imita a un recién nacido.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Kate expresó su emoción al recibir el obsequio:

“Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito [...] ¡Está increíble! Velo, y su pelito”.

La publicación rápidamente generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios aplaudieron el gesto y lo consideraron tierno, otros expresaron inquietud por el uso de muñecos hiperrealistas en adultos, comentando frases como “esos muñecos me dan miedo” o “¿estará considerando ser mamá?”.

CAPTURA DE PANTALLA

Los muñecos reborn son figuras realistas elaboradas con materiales como vinil o silicona, y son utilizados tanto como objeto de colección como con fines terapéuticos. Algunas personas los emplean como parte de procesos psicológicos vinculados a duelo, ansiedad o vinculación emocional. También se usan en prácticas educativas, como simulaciones en clases de cuidados neonatales.

BCT

Kate del Castillo
bebé reborn
muñeco hiperrealista

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com