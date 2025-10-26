Muñeco hiperrealista de bebé causa revuelo en redes tras publicación de Kate del Castillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Kate del Castillo sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el regalo que recibió por su cumpleaños número 53: un bebé reborn, es decir, un muñeco hiperrealista que imita a un recién nacido.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Kate expresó su emoción al recibir el obsequio:
“Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito [...] ¡Está increíble! Velo, y su pelito”.
La publicación rápidamente generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios aplaudieron el gesto y lo consideraron tierno, otros expresaron inquietud por el uso de muñecos hiperrealistas en adultos, comentando frases como “esos muñecos me dan miedo” o “¿estará considerando ser mamá?”.
Los muñecos reborn son figuras realistas elaboradas con materiales como vinil o silicona, y son utilizados tanto como objeto de colección como con fines terapéuticos. Algunas personas los emplean como parte de procesos psicológicos vinculados a duelo, ansiedad o vinculación emocional. También se usan en prácticas educativas, como simulaciones en clases de cuidados neonatales.
BCT