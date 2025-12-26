Muñeco de nieve se va volando y desata búsqueda en redes [VIDEO]

San Mateo Atenco, Estado de México (MiMorelia.com).- Un curioso llamado ha comenzado a circular en redes sociales luego de que un restaurante de mariscos en San Mateo Atenco reportara la desaparición de su adorno navideño más querido: un muñeco de nieve inflable.

La publicación, compartida por la página “San Mateo Atenco Digno”, relata con humor que el muñeco, colocado frente al restaurante Pescados y Mariscos El Rey, “decidió volar sin avisar” debido a las condiciones del viento.

El establecimiento, ubicado en la calle 5 de mayo número 105 del Barrio de la Magdalena, pide ayuda a la comunidad para localizar al simpático personaje, que era parte del ambiente festivo del local. “Se gratificará”, añaden en tono amable.