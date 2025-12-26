Entretenimiento

Muñeco de nieve se va volando y desata búsqueda en redes [VIDEO]

El viento se llevó al muñeco inflable y ahora todo San Mateo Atenco quiere saber dónde cayó
Muñeco de nieve se va volando y desata búsqueda en redes [VIDEO]
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

San Mateo Atenco, Estado de México (MiMorelia.com).- Un curioso llamado ha comenzado a circular en redes sociales luego de que un restaurante de mariscos en San Mateo Atenco reportara la desaparición de su adorno navideño más querido: un muñeco de nieve inflable.

La publicación, compartida por la página “San Mateo Atenco Digno”, relata con humor que el muñeco, colocado frente al restaurante Pescados y Mariscos El Rey, “decidió volar sin avisar” debido a las condiciones del viento.

El establecimiento, ubicado en la calle 5 de mayo número 105 del Barrio de la Magdalena, pide ayuda a la comunidad para localizar al simpático personaje, que era parte del ambiente festivo del local. “Se gratificará”, añaden en tono amable.

Grupo FB/ San Mateo Atenco Digno

La imagen del muñeco sonriente y la foto del cielo con cables eléctricos y nubes se ha vuelto viral, provocando reacciones de ternura, risas y solidaridad entre los usuarios.

Aunque el hecho es menor, la historia ha despertado el espíritu comunitario y ha recordado que, incluso en los pequeños incidentes, la gente puede unirse… especialmente si se trata de salvar la Navidad.

SHA

adorno navideño
muñeco de nieve inflable

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com