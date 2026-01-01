Entretenimiento

MTV se despide con un irónico playlist final

El fin de una era para la televisión musical tal como se conoció durante 40 años
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un guiño a su propia historia y una ironía imposible de ignorar, MTV apagó varias de sus señales musicales lineales con una despedida cargada de simbolismo: los últimos videos transmitidos por MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits y Club MTV fueron canciones que, casualmente —o no— hablan de finales, adioses y cambios de era.

Así, la cadena que durante décadas definió el pulso visual de la música pop cerró el telón recordando que, aunque los formatos mueran, las canciones permanecen.

El cierre no fue abrupto ni silencioso. MTV eligió despedirse hablando su propio lenguaje: el de los videoclips que marcaron generaciones enteras. Desde el emblemático “Video Killed the Radio Star”, que en 1981 inauguró la señal y cambió para siempre la relación entre música e imagen, hasta los himnos pop que dominaron los 90 y 2000, la selección final funcionó como un recorrido histórico condensado en minutos.

Cada canal tuvo su propio adiós

  • MTV Music cerró con “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, el video que inauguró la cadena en 1981.

  • MTV 80s eligió “Together in Electric Dreams” de Philip Oakey & Giorgio Moroder.

  • MTV 90s se despidió con “Goodbye” de Spice Girls.

  • MTV 00s bajó el telón con “Bye Bye Bye” de *NSYNC.

  • MTV Hits transmitió “Diamonds” de Rihanna.

  • Club MTV cerró también con Rihanna, ahora con “Don’t Stop the Music”.

El cierre de estas señales marca el cierre simbólico de una época en la que esperar un video, grabarlo en VHS o descubrir artistas a través de la pantalla era parte de la experiencia cultural cotidiana.
