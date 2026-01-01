MTV se despide con un irónico playlist final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un guiño a su propia historia y una ironía imposible de ignorar, MTV apagó varias de sus señales musicales lineales con una despedida cargada de simbolismo: los últimos videos transmitidos por MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits y Club MTV fueron canciones que, casualmente —o no— hablan de finales, adioses y cambios de era.

Así, la cadena que durante décadas definió el pulso visual de la música pop cerró el telón recordando que, aunque los formatos mueran, las canciones permanecen.

El cierre no fue abrupto ni silencioso. MTV eligió despedirse hablando su propio lenguaje: el de los videoclips que marcaron generaciones enteras. Desde el emblemático “Video Killed the Radio Star”, que en 1981 inauguró la señal y cambió para siempre la relación entre música e imagen, hasta los himnos pop que dominaron los 90 y 2000, la selección final funcionó como un recorrido histórico condensado en minutos.