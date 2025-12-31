MTV deja de ser música; hoy se cierra un capítulo histórico

Aunque el canal principal de MTV continuará al aire con reality shows y programas como “Ink Master”, “Teen Mom” y “Geordie Shore”, la esencia que lo convirtió en un ícono global —la música— quedó definitivamente atrás.

MTV comenzó transmisiones a la medianoche del 1 de agosto de 1981, estrenando su primer videoclip: “Video Killed The Radio Star” de The Buggles. Con ese gesto simbólico, el canal no solo inauguró su programación, sino un nuevo lenguaje audiovisual.

La rotación continua de videoclips, inspirada en la radio Top 40 pero llevada a la televisión, cambió para siempre la industria musical. Más tarde, artistas como Michael Jackson consolidaron el poder del canal con piezas icónicas como “Billie Jean” y “Beat It”, que no solo eran canciones, sino narrativas visuales capaces de romper barreras culturales y raciales.

MTV fue moda, rebeldía, identidad y espejo generacional. Hoy, su versión musical se apaga, dejando una huella profunda en la memoria colectiva.