MrBeast junta famosos de todo el mundo en un reto por caridad; Derbez y Diplo, entre los elegidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El creador de contenido Jimmy “MrBeast” Donaldson, arrancó el 2026 con un ambicioso video en el que más de 30 celebridades internacionales competirán por un premio de 1 millón de dólares, que será destinado a causas benéficas.
Entre las personalidades confirmadas se encuentra el mexicano Eugenio Derbez, quien compartirá cámara con figuras como Diplo, The Chainsmokers, Tiffany Haddish, 5 Seconds of Summer, Steve-O y Kevin Hart, este último también coorganizador del evento.
El reto especial se estrenará el miércoles 7 de enero de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la segunda temporada de Beast Games en Amazon Prime Video. En la primera edición del reality, estrenada en 2024, participaron 2 mil concursantes y se rompieron más de 40 récords Guinness.
Para esta nueva entrega, el formato se renueva: habrá solo 200 participantes divididos en dos equipos —“Strong vs. Smart”— con desafíos físicos y mentales que, según MrBeast, “van a volarle la cabeza a la gente”.
El video de las celebridades, al igual que la serie, se publicará en YouTube y busca recaudar fondos y atención para distintas organizaciones de caridad.
