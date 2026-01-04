MrBeast junta famosos de todo el mundo en un reto por caridad; Derbez y Diplo, entre los elegidos

El reto especial se estrenará el miércoles 7 de enero de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la segunda temporada de Beast Games en Amazon Prime Video. En la primera edición del reality, estrenada en 2024, participaron 2 mil concursantes y se rompieron más de 40 récords Guinness.

Para esta nueva entrega, el formato se renueva: habrá solo 200 participantes divididos en dos equipos —“Strong vs. Smart”— con desafíos físicos y mentales que, según MrBeast, “van a volarle la cabeza a la gente”.

El video de las celebridades, al igual que la serie, se publicará en YouTube y busca recaudar fondos y atención para distintas organizaciones de caridad.