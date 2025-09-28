MrBeast causa polémica al encerrar concursante en casa en llamas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El popular creador de contenidos MrBeast volvió a generar polémica con su más reciente video, en el que un concursante fue encerrado en una casa en llamas para competir por un premio de 500 mil dólares.

La arriesgada dinámica, pensada como parte de un reto extremo, desató críticas en redes sociales por el aparente riesgo al que fue sometido el participante.