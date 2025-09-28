MrBeast causa polémica al encerrar concursante en casa en llamas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El popular creador de contenidos MrBeast volvió a generar polémica con su más reciente video, en el que un concursante fue encerrado en una casa en llamas para competir por un premio de 500 mil dólares.
La arriesgada dinámica, pensada como parte de un reto extremo, desató críticas en redes sociales por el aparente riesgo al que fue sometido el participante.
Ante la controversia, MrBeast respondió en un su cuenta de YouTube, donde aseguró que la seguridad estuvo garantizada en todo momento:
“Nos tomamos la seguridad muy en serio. Cada reto fue probado por especialistas y contamos con un equipo de rescate completo de guardia: bomberos, técnicos en emergencias médicas, buzos, una ambulancia y un camión de bomberos. También trabajamos con un equipo de pirotecnia que controlaba los incendios y con múltiples métodos de extinción en cada reto. Ninguno de estos sistemas fue necesario, pero estaban listos para actuar”, explicó.
El youtuber recalcó que su coordinador de especialistas hizo “un trabajo increíble” y reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de los participantes.
