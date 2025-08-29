Mortal Kombat II se retrasa hasta 2026, confirma Warner Bros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan de la saga Mortal Kombat y esperabas con ansias su secuela cinematográfica, tendrás que armarte de paciencia: Warner Bros. confirmó que Mortal Kombat II se estrenará hasta el 15 de mayo de 2026.

La nueva fecha se dio a conocer a través de un póster oficial difundido por la productora, donde se señala el cambio respecto a la programación original, que contemplaba el lanzamiento para el 24 de octubre de 2025, coincidiendo con las temporadas de Halloween y Día de Muertos.

Aunque no se ofrecieron detalles oficiales del porqué del cambio, medios especializados apuntan que Warner prefirió evitar la fuerte competencia cinematográfica programada para esas fechas, donde destacan producciones como Tron: Ares, Wicked for Good y Zootopia 2.