Morelia: Zootopia 2 tendrá funciones para personas neurodivergentes, en Cinépolis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su compromiso con la inclusión, Cinépolis y Fundación Cinépolis ofrecerán funciones especiales de Zootopia 2 en formato “relajado”, pensadas para personas neurodivergentes.

Estas funciones se llevarán a cabo los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre en varios complejos del país, incluyendo Plaza Escala Morelia.

Las funciones relajadas están diseñadas para ofrecer una experiencia cinematográfica amigable: cuentan con volumen moderado, iluminación tenue al 50%, ausencia de aromatizantes, libertad de movimiento dentro de la sala y puerta de evacuación abierta durante toda la proyección.

La película estará disponible en formato accesible en más de 10 sedes del país, como Ecatepec, Guadalajara, Monterrey, Xalapa, CDMX, Mérida, Puebla y, por supuesto, Morelia, permitiendo a más familias disfrutar del cine sin barreras sensoriales.

Los boletos ya están disponibles en la plataforma de Cinépolis.