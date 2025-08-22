Morelia se llena de metal con el Full Metal Fest

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Full Metal Fest MX regresa a Morelia con su séptima edición, que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto a las 19:00 horas en el Club Leones, con la participación estelar de la banda Transmetal.

Este festival se ha consolidado como una plataforma relevante para el metal nacional, al reunir tanto a agrupaciones reconocidas como a propuestas emergentes locales. En conferencia de prensa, Arturo Tututi, integrante de Uhkumo, una de las bandas participantes, destacó que el evento sigue creciendo y representa una vitrina importante para el género.

Felipe García “El Lobo”, vocalista de Uhkumo, señaló que la producción del evento está a la altura de las expectativas. Subrayó que el equipo técnico utilizado es de primer nivel y que los asistentes “se van con un gran sabor de boca”.