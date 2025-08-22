Morelia se llena de metal con el Full Metal Fest

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Full Metal Fest MX regresa a Morelia con su séptima edición, que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto a las 19:00 horas en el Club Leones, con la participación estelar de la banda Transmetal.
Este festival se ha consolidado como una plataforma relevante para el metal nacional, al reunir tanto a agrupaciones reconocidas como a propuestas emergentes locales. En conferencia de prensa, Arturo Tututi, integrante de Uhkumo, una de las bandas participantes, destacó que el evento sigue creciendo y representa una vitrina importante para el género.
Felipe García “El Lobo”, vocalista de Uhkumo, señaló que la producción del evento está a la altura de las expectativas. Subrayó que el equipo técnico utilizado es de primer nivel y que los asistentes “se van con un gran sabor de boca”.
Desde la organización, Virgilio Santana, parte del comité organizador, afirmó que el festival se ha venido fortaleciendo con el paso de los años gracias al esfuerzo colectivo de las bandas, el equipo de producción y el respaldo del público moreliano.
Por su parte, Erik Martínez, también organizador, agradeció al Club Leones por brindar un espacio sin prejuicios hacia el género. Reconoció que el público responde positivamente, regresa cada año y genera una expectativa creciente en torno al evento.
Los boletos están disponibles tanto en línea como en diversos puntos físicos ubicados en el Centro Histórico de Morelia, y el cartel estará integrado por ocho bandas provenientes de distintas partes del país, incluidas tres originarias de la capital michoacana.
El Full Metal Fest MX mantiene su objetivo de ofrecer una experiencia auténtica, profesional y cercana al público que sigue este género musical.
