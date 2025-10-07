¡Moominvalley llega a la gran pantalla con la creadora de Steven Universe!

La película de los Moomin estará basada directamente en las novelas originales de Jansson, que narran las aventuras de una peculiar familia de trolls blancos en el mágico Valle Moomin, donde la amistad, la empatía y la imaginación guían cada historia.

La producción también contará con Julia Pistor, productora de clásicos como Bob Esponja y Rugrats, como parte del equipo creativo.

A lo largo de las décadas, los Moomin han sido adaptados a series de televisión, libros infantiles, videojuegos y películas, pero esta será la primera ocasión en que se realiza una versión hollywoodense con una producción a gran escala.