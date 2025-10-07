¡Moominvalley llega a la gran pantalla con la creadora de Steven Universe!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los entrañables personajes de Moominvalley, creados por la artista finlandesa Tove Jansson, llegarán por primera vez a la pantalla grande de Hollywood en una nueva película animada, escrita y dirigida por Rebecca Sugar, reconocida por su trabajo en Steven Universe.
La producción correrá a cargo de Annapurna Animation, la división de animación de la compañía de medios Annapurna, que fue fundada en 2022 por los exejecutivos de Disney Robert Baird y Andrew Millstein. Esta división obtuvo reconocimiento con su trabajo en la película Nimona, nominada al Óscar.
La película de los Moomin estará basada directamente en las novelas originales de Jansson, que narran las aventuras de una peculiar familia de trolls blancos en el mágico Valle Moomin, donde la amistad, la empatía y la imaginación guían cada historia.
La producción también contará con Julia Pistor, productora de clásicos como Bob Esponja y Rugrats, como parte del equipo creativo.
A lo largo de las décadas, los Moomin han sido adaptados a series de televisión, libros infantiles, videojuegos y películas, pero esta será la primera ocasión en que se realiza una versión hollywoodense con una producción a gran escala.
BCT