Montse y Yolanda: reencuentro que conmovió hasta las lágrimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de varios meses de ausencia por problemas graves de salud, Yolanda Andrade volvió a los foros de Unicable para reencontrarse con su inseparable compañera y amiga, Montserrat Oliver, en el programa que ambas conducen desde hace más de una década: Montse y Joe.
El emotivo regreso fue recibido con globos, abrazos y confeti, pero sobre todo con lágrimas. Montserrat Oliver la recibió con un cálido abrazo que provocó el llanto de ambas. Frente a todos, Yolanda le dijo: “Te amo con todo mi corazón”, sellando así un reencuentro que conmovió a quienes presenciaban el momento.
Este reencuentro sucede después de que, a inicios de agosto, Yolanda compartiera públicamente que enfrenta dos diagnósticos médicos sin cura. La conductora reveló que padece una enfermedad degenerativa que, con el tiempo, podría impedirle hablar o caminar. “Médicamente, científicamente, me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo en aquella ocasión, con la sinceridad que siempre la ha caracterizado.
A pesar del duro pronóstico médico, Yolanda Andrade se mostró fuerte, sonriente y agradecida por volver al espacio televisivo que comparte con Montserrat, y que ha sido también un refugio emocional para ambas. Su retorno no solo simboliza una mejoría en su salud, sino también el poder del cariño y la conexión humana frente a la adversidad.
RPO