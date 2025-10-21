Montse y Yolanda: reencuentro que conmovió hasta las lágrimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de varios meses de ausencia por problemas graves de salud, Yolanda Andrade volvió a los foros de Unicable para reencontrarse con su inseparable compañera y amiga, Montserrat Oliver, en el programa que ambas conducen desde hace más de una década: Montse y Joe.

El emotivo regreso fue recibido con globos, abrazos y confeti, pero sobre todo con lágrimas. Montserrat Oliver la recibió con un cálido abrazo que provocó el llanto de ambas. Frente a todos, Yolanda le dijo: “Te amo con todo mi corazón”, sellando así un reencuentro que conmovió a quienes presenciaban el momento.