Monster High lanza muñeca con esencia mexica: Skelita honra el Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica línea de muñecas Monster High anunció el lanzamiento de una nueva edición especial de Skelita Calaveras, inspirada en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de la mitología mexica, para conmemorar el Día de Muertos.

La muñeca estará disponible a partir del 2 de septiembre a través de MattelCreations.com y Amazon.

En esta versión, Skelita rinden homenaje al dios asociado con la sabiduría y el viento. El diseño celebra el “rico miedo azteca”, como lo describe Mattel, integrando elementos culturales con una estética moderna y respetuosa.

Más allá de su apariencia, la muñeca también busca resaltar los valores del Día de Muertos, una tradición mexicana que honra la memoria de los seres queridos.