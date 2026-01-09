¿Monopolio en el streaming? Paramount denuncia a Netflix por adquisición de Warner Bros.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tensión entre gigantes del entretenimiento continúa. Paramount acusó formalmente a Netflix de llevar a cabo una “adquisición presuntamente ilegal” de Warner Bros., lo que podría representar una violación a las leyes antimonopolio en Estados Unidos.

De acuerdo con el medio Deadline, el director jurídico de Paramount, Makan Delrahim, envió una carta oficial al subcomité antimonopolio del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, donde se advierte que el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. “consolidaría aún más el dominio de Netflix en el mercado de transmisión de video a pedido”.

El documento fue entregado el pasado miércoles 7 de enero de 2026, justo cuando el organismo legislativo debatía si plataformas como Netflix compiten en un mercado cerrado (de streaming premium con contenido licenciado), o en uno abierto, donde se incluyen redes sociales y servicios gratuitos como YouTube o TikTok.

En su misiva, Paramount fue tajante al señalar que Netflix no debe ser considerado una plataforma abierta, sino un servicio de contenido premium, a la par de HBO Max o Disney+, y no en la misma categoría que TikTok o YouTube.