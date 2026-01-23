Momoa regresa como Lobo en nuevo filme de Supergirl

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo cinematográfico de DC continúa su expansión con un inesperado y emocionante anuncio: Jason Momoa, conocido por su interpretación de Aquaman, dará vida a Lobo, el cazarrecompensas interestelar, en «Supergirl: Woman of Tomorrow», película que llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

Momoa ha expresado que Lobo representa el personaje que siempre quiso interpretar, señalando que existe una similitud estética innegable entre el antihéroe y él mismo.