Momoa regresa como Lobo en nuevo filme de Supergirl
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo cinematográfico de DC continúa su expansión con un inesperado y emocionante anuncio: Jason Momoa, conocido por su interpretación de Aquaman, dará vida a Lobo, el cazarrecompensas interestelar, en «Supergirl: Woman of Tomorrow», película que llegará a los cines el 26 de junio de 2026.
Momoa ha expresado que Lobo representa el personaje que siempre quiso interpretar, señalando que existe una similitud estética innegable entre el antihéroe y él mismo.
La película se basa en la novela gráfica homónima de Tom King, con ilustraciones de Bilquis Evely, y sigue la historia de Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca ayuda de Supergirl para vengar la muerte de su padre a manos de Krem de las Colinas Amarillas.
RPO