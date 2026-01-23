Entretenimiento

Momoa regresa como Lobo en nuevo filme de Supergirl

Supergirl llegará a cines el 26 de junio de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo cinematográfico de DC continúa su expansión con un inesperado y emocionante anuncio: Jason Momoa, conocido por su interpretación de Aquaman, dará vida a Lobo, el cazarrecompensas interestelar, en «Supergirl: Woman of Tomorrow», película que llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

Momoa ha expresado que Lobo representa el personaje que siempre quiso interpretar, señalando que existe una similitud estética innegable entre el antihéroe y él mismo.

Creado por Roger Slifer y Keith Giffen, Lobo hizo su debut en 1983 en Omega Men #3 y es reconocido por ser el último superviviente de su planeta natal, Czarnia, con una invulnerabilidad casi absoluta.

La película se basa en la novela gráfica homónima de Tom King, con ilustraciones de Bilquis Evely, y sigue la historia de Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca ayuda de Supergirl para vengar la muerte de su padre a manos de Krem de las Colinas Amarillas.

