Momo se deja ver con nueva botarga tras el adiós de Burrita Burrona y fans le recuerdan a Turbulence

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque Momo Guzmán ya se despidió oficialmente del personaje de Burrita Burrona, el creador de contenido sorprendió a sus seguidores este domingo con la publicación de un enigmático video donde aparece con una nueva botarga lo que avivó los rumores entre sus seguidores.
El clip, subido a sus cuentas oficiales, lleva por texto “¿Quién es este Pokémon?”, lo que ha generado confusión y teorías entre sus fans. Mientras algunos piensan que se trata de una simple broma o contenido casual, otros lo interpretan como un adelanto del posible nuevo personaje que Momo podría presentar en 2026.
La incertidumbre llega tras su ruptura con Turbulence Queen, con quien formaba una de las duplas más virales de los últimos años. Los comentarios y la reciente actividad individual de Momo han dado pie a especulaciones sobre el futuro del “multiverso” que ambos construyeron juntos.
Las reacciones al nuevo video del unicornio no se hicieron esperar. Comentarios como “¿El unicornio de Pinky Promise?”, “Ya suéltalooo” o “Eso parece de los Toscolens” reflejan desde la intriga hasta la burla.
Por ahora, Momo no ha dado más pistas, pero todo indica que podría estar preparando una nueva etapa. “La verdad nos hará libres”, escribió hace unos días al cerrar el ciclo de Burrita.
rmr