Momo se deja ver con nueva botarga tras el adiós de Burrita Burrona y fans le recuerdan a Turbulence

El clip, subido a sus cuentas oficiales, lleva por texto “¿Quién es este Pokémon?”, lo que ha generado confusión y teorías entre sus fans. Mientras algunos piensan que se trata de una simple broma o contenido casual, otros lo interpretan como un adelanto del posible nuevo personaje que Momo podría presentar en 2026.

La incertidumbre llega tras su ruptura con Turbulence Queen, con quien formaba una de las duplas más virales de los últimos años. Los comentarios y la reciente actividad individual de Momo han dado pie a especulaciones sobre el futuro del “multiverso” que ambos construyeron juntos.