¿Moenia en Morelia? Esto es lo que se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación mexicana Moenia podría presentarse próximamente en Morelia como parte de su gira "Estamos bien tour", según adelantaron páginas especializadas en espectáculos locales.
Aunque hasta el momento la banda no ha hecho un anuncio oficial en sus redes sociales o sitio web, la publicación difundida por "Entrada Libre Espectáculos" en Facebook generó expectativa entre los fans michoacanos del trío pionero del electro pop en español.
En el cartel compartido se lee “Próximamente en Morelia”, junto al nombre de la gira y el logo de Latino Blue Ticket & Entertainment, empresa conocida por traer espectáculos musicales a Michoacán.
Moenia, conformado por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alex Midi, cuenta con una sólida trayectoria desde los años 90 y es reconocido por éxitos como Manto Estelar, No puedo estar sin ti y Morir tres veces.
Se recomienda a los interesados seguir pendientes de las páginas oficiales de los promotores o del grupo para conocer la fecha, sede y venta de boletos, en caso de confirmarse el evento.
SHA