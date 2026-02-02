¡Moda y nostalgia! Mira el tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó para los fanáticos de El Diablo Viste a la Moda. Se lanzó el primer tráiler, posters de los personajes e imágenes de la esperada secuela que marca el regreso de los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, interpretados nuevamente por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Casi 20 años después del fenómeno de 2006, los protagonistas regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway, en una historia que promete mantener el glamour, la moda y el humor que definieron a toda una generación.

El estreno oficial en cines será el próximo 30 de abril de 2026, un evento que promete atraer tanto a fanáticos de la primera entrega como a nuevas audiencias sedientas de moda, humor y drama en las oficinas de Runway.