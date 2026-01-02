Misterio y tristeza; hallan sin vida a hija de Tommy Lee Jones en hotel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del 1 de enero, Victoria Jones, actriz y hija del reconocido intérprete estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida en una habitación del hotel Fairmont San Francisco, en California, reportaron autoridades locales.

La joven de 34 años —quien había incursionado en el mundo de la actuación desde su infancia— fue hallada por los servicios de emergencia alrededor de las 2:50 a.m., tras recibir un llamado por una supuesta crisis médica en el exclusivo inmueble ubicado en Nob Hill.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de San Francisco intentaron reanimarla sin éxito, declarándola sin signos vitales en el lugar. Minutos después, agentes del Departamento de Policía de San Francisco resguardaron la escena e iniciaron las primeras diligencias para esclarecer los hechos.

Victoria Jones nació a principios de los años noventa, fruto del matrimonio entre Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley. Su carrera artística comenzó en la infancia, con actuaciones junto a su padre en producciones como “Hombres de Negro II”, y créditos adicionales en películas como “Los Tres Entierros de Melquíades Estrada” y la serie “One Tree Hill”.

Aunque en años posteriores se mantuvo fuera del ojo público, su legado en la pantalla y el impacto de su repentina muerte han generado una ola de condolencias en redes sociales, donde colegas, fanáticos y figuras del espectáculo expresan duelo por la pérdida.

La investigación continúa abierta, y los resultados oficiales de la autopsia determinarán las circunstancias que rodean este trágico fallecimiento.