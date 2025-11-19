Miss Noruega sorprende en Miss Universo con traje de salmón [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una peculiar propuesta visual se volvió viral tras el desfile de trajes típicos en el certamen de Miss Universo 2025, celebrado este año en Tailandia. La protagonista fue Leonora Lysglimt-Rodland, Miss Noruega, quien desfiló ataviada como un salmón, generando una mezcla de sorpresa, risas y curiosidad en redes sociales.

A diferencia de otras participantes que apostaron por vestuarios tradicionales o históricos —como Miss México, Fátima Bosch, quien lució un traje inspirado en la cultura azteca—, la noruega eligió homenajear a su país con un traje que imitaba fielmente a un salmón.

El atuendo, similar a una botarga, se “abría” a la mitad al caminar, revelando el interior del pez con detalles como espinas, carne y textura. El momento fue captado en video por asistentes al evento y rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X.