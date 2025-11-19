Miss Noruega sorprende en Miss Universo con traje de salmón [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una peculiar propuesta visual se volvió viral tras el desfile de trajes típicos en el certamen de Miss Universo 2025, celebrado este año en Tailandia. La protagonista fue Leonora Lysglimt-Rodland, Miss Noruega, quien desfiló ataviada como un salmón, generando una mezcla de sorpresa, risas y curiosidad en redes sociales.
A diferencia de otras participantes que apostaron por vestuarios tradicionales o históricos —como Miss México, Fátima Bosch, quien lució un traje inspirado en la cultura azteca—, la noruega eligió homenajear a su país con un traje que imitaba fielmente a un salmón.
El atuendo, similar a una botarga, se “abría” a la mitad al caminar, revelando el interior del pez con detalles como espinas, carne y textura. El momento fue captado en video por asistentes al evento y rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X.
¿Sardina o salmón? Las redes reaccionan
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos internautas bromearon con que parecía una “sardina gigante”, mientras otros expresaron incredulidad ante la osadía del diseño.
Sin embargo, tras el humor, surgió también la explicación detrás de la elección: el salmón es un símbolo nacional de Noruega, tanto por su importancia económica como cultural.
De acuerdo con Seafood from Norway, el salmón representa una fuente de orgullo nacional. Noruega es líder mundial en acuicultura y exportación de este pescado, apreciado en todo el mundo por su sabor, calidad y valor nutricional.
“El salmón noruego es más que alimento; es identidad, historia y vínculo con el mar”, destaca la organización.
Leonora Lysglimt-Rodland decidió rendir homenaje a esta tradición pesquera con una propuesta creativa y arriesgada, que terminó robándose la atención del público internacional.
mrh