Mis hijos no saben que soy el de "Mi Pobre Angelito": Macaulay Culkin

La experiencia de ver la película con sus hijos ha sido, en palabras del actor, “completamente diferente”. Ahora ya no es solo una estrella infantil en pantalla, sino el padre que comparte con sus pequeños uno de los recuerdos más simbólicos de su carrera.

Sin embargo, la inocencia infantil comienza a resquebrajarse. Una noche, mientras Macaulay mostraba a Dakota una antigua foto familiar con sus hermanos —entre ellos, el también actor Kieran Culkin (Succession)—, la niña señaló una cara conocida y comentó: “Ese niño se parece a Kevin”.

Y aunque Dakota aún cree que ese niño es Kevin —no su papá—, Culkin sabe que el momento de la revelación llegará tarde o temprano. Por ahora, sigue disfrutando con sus hijos de las travesuras de un niño que se queda solo en casa por Navidad… sin que ellos sepan que ese héroe diminuto es, en realidad, quien los lleva a dormir cada noche.