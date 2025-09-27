Minecraft sorprende con Mounts of Mayhem: nuevas monturas, armas y enemigos

También llegan las lanzas, un arma con sistema de carga: cuanto más velocidad acumula el jugador, mayor es el daño que inflige, lo que añade dinamismo a los combates.

Una de las sorpresas más esperadas son los caballos zombis, ahora parte del modo supervivencia. Aparecen montados por zombis armados con lanzas que persiguen agresivamente a los jugadores durante la noche.

Como extra, esta entrega incorpora un add-on de Dragon Ball, pensado para los seguidores del anime, que complementa la actualización con nuevos elementos visuales y temáticos. Y la actualización de The Copper Age, que llegará este 30 de septiembre.

BCT