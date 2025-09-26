Minecraft LIVE 2025: fecha, hora y dónde ver la transmisión oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera está por terminar. Este sábado 27 de septiembre se llevará a cabo Minecraft LIVE 2025, el programa oficial en el que Mojang Studios comparte con su comunidad todas las novedades del universo Minecraft.

Este especial es uno de los eventos más esperados por jugadores de todo el mundo, ya que se anuncian las actualizaciones principales del juego, contenido adicional, sorpresas no reveladas y entrevistas exclusivas con los desarrolladores.