¡Minecraft 2 ya tiene fecha! Warner estrenará la secuela en julio de 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡El mundo cúbico de Minecraft volverá a la pantalla grande! Warner Bros confirmó oficialmente la secuela de Minecraft: La Película, que llegará a los cines el próximo 23 de julio de 2027.

Tras el éxito de la primera entrega —estrenada en marzo de este año—, la cinta se convirtió rápidamente en una de las más taquilleras, con una recaudación global de 957 millones de dólares, según cifras del estudio.

La producción contará nuevamente con Jared Hess como director, y con el actor Jason Momoa como productor, quien también tuvo participación clave en el desarrollo del primer filme.

Aunque aún no se revelan detalles específicos sobre la trama, los fans ya comienzan a especular sobre nuevas aventuras, personajes y mundos que podrían integrarse en esta segunda parte.

La primera película fue una mezcla de acción real y animación basada en el popular videojuego Minecraft, uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos, que ha cautivado a generaciones desde su lanzamiento en 2009.

Warner Bros. mantiene su apuesta por los videojuegos adaptados al cine, sumándose al fenómeno global de títulos como Super Mario Bros: La Película y Sonic.

"Building terrain. See you in theaters July 23, 2027."Así finalizó Minecraft su anuncio en redes sociales, acompañado del hashtag #Minecraft, encendiendo la emoción entre millones de jugadores y cinéfilos.