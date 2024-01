Millos999 responde a filtración de fotos íntimas y manda mensaje a sus seguidores [Video]

El Tiktoker aseguró que no accedió a pesar de las amenazas, y le dijo a la persona que si quería filtrar las fotos, que así lo hiciera, dejando en claro que no cedería ante la presión.

En el emotivo video, el joven le agradeció a sus seguidores y prometió que regresaría a las redes con una mejor actitud más cuidadosa y reflexiva.

“Yo sé que no me voy a rendir, sé que hay fans que me apoyan y yo sé que hay gente que vea mis videos para sacarse de un día triste. Ahorita lo único que le puedo recomendar a esa gente es que vean mis videos pasados”, comentó.

También Millos llamó a sus seguidores a reflexionar sobre su situación y a no confiar ciegamente en personas en línea.

“Mi vida es muy linda. Estoy rodeado de gente que me ama, y así como me pasó a mí, quiero que todos mis seguidores aprendan de esto, no confíen en nadie en internet, no confíen ni en sus novios de internet ni en sus novias de internet, la gente es mala, la gente cuando esté brillando te quiere bajar”, dijo.

