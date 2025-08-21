Millie Bobby Brown, de Stranger Things, y su esposo adoptan a una niña

Entretenimiento

La actriz tiene 21 años de edad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz británica Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi dieron a conocer este jueves que han adoptado a una niña, iniciando así su camino como padres.

La pareja compartió la noticia a través de una publicación conjunta en redes sociales, donde expresaron:

“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso capítulo de la paternidad, en paz y privacidad”.

Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por su papel de Eleven en la serie Stranger Things, contrajo matrimonio este año con Jake Bongiovi, hijo del reconocido músico Jon Bon Jovi. Ambos han sido discretos sobre su vida privada, por lo que la noticia sorprendió a millones de seguidores.

Hasta el momento, no han revelado más detalles sobre la identidad de la menor ni el país en el que se llevó a cabo el proceso de adopción.

