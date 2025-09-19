Microsoft aumenta por segunda vez en el año el precio de Xbox; este será su precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Microsoft anunció un nuevo aumento en el precio de sus consolas Xbox Series X|S en Estados Unidos, el cual entrará en vigor a partir del 3 de octubre de 2025, de acuerdo con información publicada en su sitio oficial de soporte.
La compañía explicó que el ajuste responde a “cambios en el entorno macroeconómico” y reconoció que la medida es desafiante para los consumidores.
“Entendemos que estos cambios son desafiantes y se implementaron con mucho cuidado. De cara al futuro, seguiremos enfocándonos en ofrecer más formas de jugar a más juegos en cualquier pantalla y en ofrecer valor a los jugadores de Xbox”, indicó la firma en un comunicado.
Xbox Series S (512 GB): de 379 a 399 dólares.
Xbox Series S (1 TB): de 429 a 449 dólares.
Xbox Series X Digital: de 549 a 599 dólares.
Xbox Series X (1 TB): de 599 a 649 dólares.
Xbox Series X 2TB Galaxy Black Edición Especial: de 729 a 799 dólares.
Con este ajuste, la Xbox Series X se coloca apenas 100 dólares por debajo de la PlayStation 5 Pro, lo que intensifica la competencia en el mercado.
Microsoft aclaró que el aumento no aplica en México, aunque persiste la confusión sobre el precio oficial de la consola en el país. Actualmente, la Xbox Series X se vende entre 13,500 y 15,000 pesos en distribuidores autorizados, sin una tarifa uniforme.
Cabe recordar que a mediados de 2025 la compañía ya había aplicado un incremento en México, elevando el precio de la consola de 499 a 599 dólares, además de aumentar el costo de sus mandos de edición limitada, que pasaron de 79 a 89 dólares.
El aumento ocurre en medio de un debate global sobre los altos precios del hardware y los videojuegos. Además, se espera que en octubre llegue al mercado la ROG Ally Xbox Edition, cuyo costo aún no ha sido confirmado, aunque se especula que rondará los 599 dólares.
mrh