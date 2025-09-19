Microsoft aumenta por segunda vez en el año el precio de Xbox; este será su precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Microsoft anunció un nuevo aumento en el precio de sus consolas Xbox Series X|S en Estados Unidos, el cual entrará en vigor a partir del 3 de octubre de 2025, de acuerdo con información publicada en su sitio oficial de soporte.

La compañía explicó que el ajuste responde a “cambios en el entorno macroeconómico” y reconoció que la medida es desafiante para los consumidores.

“Entendemos que estos cambios son desafiantes y se implementaron con mucho cuidado. De cara al futuro, seguiremos enfocándonos en ofrecer más formas de jugar a más juegos en cualquier pantalla y en ofrecer valor a los jugadores de Xbox”, indicó la firma en un comunicado.

Xbox Series S (512 GB): de 379 a 399 dólares.

Xbox Series S (1 TB): de 429 a 449 dólares.

Xbox Series X Digital: de 549 a 599 dólares.

Xbox Series X (1 TB): de 599 a 649 dólares.

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Edición Especial: de 729 a 799 dólares.

Con este ajuste, la Xbox Series X se coloca apenas 100 dólares por debajo de la PlayStation 5 Pro, lo que intensifica la competencia en el mercado.