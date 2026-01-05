Mickey Rourke pide ayuda para no perder su casa en Los Ángeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mickey Rourke, actor icónico de una generación marcada por el exceso, el talento y la autodestrucción, hoy enfrenta una amenaza tan mundana como devastadora: perder su casa.

El mes pasado, la ciudad de Los Ángeles emitió una orden de desalojo contra el actor de 73 años por una deuda acumulada de 59 mil 100 dólares en renta impaga. Según reportó The Hollywood Reporter, Rourke autorizó plenamente la creación de una campaña en GoFundMe titulada “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”, impulsada por Liya-Joelle Jones, amiga cercana y parte de su equipo de representación.

La meta es clara: recaudar 100 mil dólares para cubrir gastos inmediatos relacionados con la vivienda. Hasta el lunes por la mañana, la campaña ya había superado los 58 mil dólares, gracias a más de mil 600 donaciones, un gesto colectivo que refleja que, pese al paso del tiempo y los escándalos, Rourke aún conserva el afecto de su público.

No es la primera vez que el nombre del actor aparece ligado a problemas financieros. En 2025, su carrera volvió a tambalearse tras su participación en el reality británico Celebrity Big Brother, donde fue advertido por usar un insulto homofóbico y finalmente expulsado por “comportamiento inaceptable”.

Hoy, lejos de los reflectores de The Wrestler o 9½ Weeks, Mickey Rourke protagoniza un drama distinto: el de un hombre envejecido por la industria que alguna vez lo celebró, sostenido ahora por la solidaridad digital.