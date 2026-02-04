Michoacano viste a Karely Ruiz y su diseño genera polémica en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vestido que lució recientemente Karely Ruiz en un evento familiar, una de las influencers mexicanas más populares del momento, no pasó desapercibido: fue confeccionado por el diseñador michoacano Ivis Lenin, y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

A través de la cuenta del vestuarista se compartió el proceso creativo de la prenda.

Según el diseñador, se trató de una pieza “llena de amor”, como todas las que elabora. Sin embargo, los comentarios no tardaron en polarizarse.

Entre quienes aplaudieron su trabajo, hubo quienes lo elogiaron con frases como:

“Te quedó hermoso, como todo lo que diseñas”, “Owww qué belleza, igual que todos tus diseños”, “Ante mis ojos, el mejor”.

Otros comentarios, en cambio, generaron controversia al comparar el diseño con prendas de la tienda Shein:

“Decían que era de Shein 😅”, “Y si así fuera, ¿qué tiene de malo?”, “Me encanta el vestido de ‘Shein’ 😬❤️”.