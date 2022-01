Michoacano tramita visa y no puede creer cuánto hay que esperar por la cita

En TikTok el usuario @samaguey compartió que en octubre de 2021 empezó el trámite para obtener una visa de turista, pero el proceso al parecer será muy largo.

Y es que apenas hace unos días le llegó el documento de la cita, y al revisarlo su sorpresa fue que deberá esperar casi dos años sólo para la entrevista.

"Quiero contarles que inicié el trámite de visa de turista para ir a Estados Unidos; por aquí ya me llegó el documento en el que me dice cuándo tengo la cita para poder ir y darme una vuelta al Consulado y que me hagan una entrevista", dijo en el video.

Y siguió: "Pero tremenda sorpresa me llevé porque resulta que la cita la tengo hasta el 2023, el 23 de octubre. Bueno, habrá que esperar mucho tiempo", finalizó.