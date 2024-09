Michoacana Edith Evans llega a la final de la Academia 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La oriunda de Apatzingán, Michoacán Edith Evans consiguió llegar a la final de la Academia 2024 luego de interpretar la canción "Me Muero" de La Quinta Estación en la semifinal de este concurso.

Pese a que los comentarios por parte del jurado fueron un tanto severos para Evans, la michoacana logró sacar la casta y convertirse en finalista junto a: Mario Girón, Julio Ávila, Mar Lara, Brisa Santana, Isaveli Laina y Caro Heredia.

Entre los comentarios que recibió Edith por parte del jurado se dijo: "Me hubiera gustado que matizaras más las notas, me quedaste a deber" por parte de Arturo López Gavito, por su parte Lola Cortés dijo: "Me pareció espantosa la coreografía, esta noche, por tu actuación, yo no votaría por ti".