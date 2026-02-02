Michael: el tráiler que revive al Rey del Pop

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estreno del tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, desató una ola de atención global al ofrecer un primer vistazo íntimo a la vida, obra y entorno familiar del llamado “Rey del Pop”.

La cinta es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, quien da vida a Michael en distintas etapas, desde su niñez con los Jackson Five hasta su consolidación como ícono mundial.

El largometraje profundiza en el ascenso musical del artista, con énfasis en discos fundamentales como Thriller, y en la compleja dinámica familiar que marcó su desarrollo personal y profesional.

El tráiler incluye momentos icónicos como la recreación del “moonwalk”, además de gestos y coreografías que definieron la presencia escénica de Michael Jackson.

En términos de impacto, el adelanto acumuló 116.2 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, superando a cualquier otro tráiler de películas biográficas musicales lanzadas previamente por Lionsgate.

Originalmente planeada para 2025, Michael llegará finalmente a los cines el 24 de abril de 2026 tanto en salas tradicionales como en formato IMAX.