Mi pobre angelito regresa 35 años después: Macaulay Culkin revive el clásico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 35 años de la divertida y entrañable película "Mi pobre angelito" que marcó la infancia de millones, Macaulay Culkin volvió a ponerse en los zapatos de Kevin McCallister, el niño que defendió su casa con ingenio. Esta vez, lo hace no para ahuyentar ladrones, sino para reconectar con el pasado y darle un giro emotivo a la llegada de la Navidad.

En un reciente comercial, el actor estadounidense —hoy de 45 años— sorprende al público al revivir su papel más icónico, en un guiño nostálgico que celebra el espíritu navideño. Pero la magia no se detiene ahí: Kevin se encuentra con la nieta de uno de los personajes más entrañables de la historia original, lo que desata una ola de emociones entre los seguidores de la saga.

La pieza audiovisual, lanzada como parte de una campaña para dar la bienvenida a la temporada navideña, mezcla el humor característico de la película con una carga emocional que une a quienes crecieron con el filme y a las nuevas generaciones que ahora lo descubren.