"Mi niña": Lola Cortés manda amoroso mensaje a Jolette tras no aguantar en La Granja VIP

En su publicación, la también conocida “Jueza de Hierro” expresó su cariño con palabras llenas de nostalgia y respeto:

“Mi niña Yolet, mi niña, te digo así porque siempre serás para mí una niña, mi señorona. Muchísimas gracias por su mensaje. Son pocas las personas que pueden entender por lo que uno pasa. Y que venga de su boca, que venga de usted, significa muchísimo para mí", dijo Cortés.

"Mi niña, te mando muchos besos. Espero algún día poder verte en persona y podernos abrazar y platicar mucho. Te mando amor y bendiciones. Mucha salud”, finalizó Lolita.

El mensaje surgió después de que Lola confirmara su salida del programa de TV Azteca, generando muestras de apoyo en redes sociales y entre seguidores que recordaron la relación profesional que ambas artistas tuvieron en La Academia hace más de 20 años.