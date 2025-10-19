Mi Alegría lanza puesto de tacos para niños y causa sensación en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El emblemático fabricante de juguetes Mi Alegría lanzó recientemente “Mi Primer Puesto de Tacos”, un set didáctico que permite a niños y niñas jugar a ser taqueros mientras aprenden sobre la gastronomía tradicional mexicana. El juguete incluye ingredientes de fantasía como tortillas, guisos, limones, cebolla y hasta salsas, así como platos, utensilios, luces LED y una guía ilustrada con recetas creativas.

El producto forma parte de la serie “Mini Puestitos” de la marca y busca fomentar el juego simbólico, la motricidad fina y el amor por nuestras raíces culinarias. Ideal para compartir entre amigos o para montar una mini taquería en casa, el set ofrece una experiencia lúdica que combina diversión con aprendizaje, celebrando la riqueza gastronómica del país.