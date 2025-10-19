Mi Alegría lanza puesto de tacos para niños y causa sensación en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El emblemático fabricante de juguetes Mi Alegría lanzó recientemente “Mi Primer Puesto de Tacos”, un set didáctico que permite a niños y niñas jugar a ser taqueros mientras aprenden sobre la gastronomía tradicional mexicana. El juguete incluye ingredientes de fantasía como tortillas, guisos, limones, cebolla y hasta salsas, así como platos, utensilios, luces LED y una guía ilustrada con recetas creativas.
El producto forma parte de la serie “Mini Puestitos” de la marca y busca fomentar el juego simbólico, la motricidad fina y el amor por nuestras raíces culinarias. Ideal para compartir entre amigos o para montar una mini taquería en casa, el set ofrece una experiencia lúdica que combina diversión con aprendizaje, celebrando la riqueza gastronómica del país.
“Mi Primer Puesto de Tacos” está diseñado para jugar en familia o con amigos, con piezas seguras y fáciles de manipular, como masita para moldear, mini cuchillo taquero, stencil de letras, refrescos en miniatura, huacales y hasta ingredientes como pastor, aguacate y nopales de juguete.
Con un precio de $849 pesos mexicanos, el set ya está disponible en la tienda en línea oficial de Mi Alegría y ha generado gran interés en redes sociales por su propuesta divertida y culturalmente significativa.
