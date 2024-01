Mhoni Vidente da horóscopos y poderoso ritual para atraer riqueza

En sus publicaciones la pitonisa también compartió algunas palabras para que la suerte esté contigo:

"Hoy voy a tener la suerte de mi lado y podre lograr lo qie tanto deseo. Hoy las envidias y corajes que me tengan no podrán hacerme daño y esa energía negativa se libera hacia el Universo. Hoy daré gracias por tanto que me da Dios y solo pido Abundancia. HOY LA SUERTE ESTA DE MI LADO" (sic).

Por último a cada signo le dijo cómo le irá esta semana, con vigencia al 12 de enero: