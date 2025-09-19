Mhoni Vidente advierte sobre posibles tragedias para México este septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La astróloga Mhoni Vidente lanzó una serie de advertencias sobre posibles eventos trágicos para México y América Latina durante el mes de septiembre, al asegurar que se trata de un periodo "cabalístico" y marcado por transformaciones intensas.

En entrevista para El Heraldo de México, Mhoni señaló que los fenómenos astronómicos, como los eclipses solares, podrían tener una correlación con tragedias o situaciones de tensión social.

“Al momento en que la Luna esconde completamente al Sol es que vienen tragedias. Viene algo fuerte para México y para América Latina, pero más en México”, declaró la también influencer y vidente, cuyas predicciones suelen difundirse ampliamente en redes sociales.

Añadió que septiembre simboliza cierre y reinicio: “Septiembre es un mes cabalístico, de terminación, pero de principio. Se visualiza una catástrofe peor... viene algo muy feo, hay que rezar”.

Asimismo, advirtió que el 21 de septiembre, fecha que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte, podría representar un punto de inflexión social y político.

“El día 21 de septiembre será el comienzo de una revolución en la mente del ser humano. Cambio de regímenes, manifestaciones, cambios de geopolíticas... viene la muerte de alguien muy importante, de un político”, aseguró.

Finalmente, expresó que desde inicios de este mes ha tenido visiones inquietantes: “Últimamente, desde que empezó septiembre, veo muchos demonios que se me atraviesan. Es el año del diablo”.

Estas declaraciones han generado diversas reacciones entre sus seguidores, algunos de los cuales las asocian con recientes eventos naturales y sociales que se han registrado tanto en México como en otras regiones del mundo.