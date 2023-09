Mesero pide que le dejen "propina decente"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales han pedido algunos usuarios a otros que cuando vayan a un restaurante o negocio de comida dejen una "propina decente" al mesero que los atendió.

El post se ha vuelto viral luego de que una página de Facebook lo subió a fin de instar a los lectores a que den dinero a dichos trabajadores.

Y es que en la publicación un mesero pidió tener en cuenta que ellos pagan cierta cantidad de la venta a sus compañeros de barra y cocina.

Asimismo, dijo que ellos viven no del pago, sino de la propina, por lo que pidió pensarlo dos veces antes de no dejar ese reconocimiento:

"¿ DEJAS PROPINA AL MESERO ?

Antes de no dejarle una propina decente al mesero, tengan en cuenta que uno como mesero paga cierta cantidad de la venta que hicimos como mesero en el día a los de barra y cocina, entonces, si no le dejas una cantidad considerable, ese porcentaje sale de nuestro bolsillo o de las mesas que si dejaron lo justo! Se los ejemplifico: por cada 1000 de venta, se supone que son 100 de propina para el mesero, y de esos 100 el mesero da 30, entonces, si dejas 10- 15- 20 o nada de esa cuenta de 1000, el porcentaje sale de la bolsa del mesero! Vivimos de las propinas! No del sueldo! Piénsatela la próxima vez que no dejes propina en un establecimiento! Y meseros, procuren dar un buen servicio merecedor de ese 10% o 15% de propina".