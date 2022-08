Mesera regresa propina de $20; se le hizo poco y exigió 10%

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una mesera regresó a unos clientes sus 20 pesos de propina porque se le hizo poco.

El caso fue rescatado por Plumas Atómicas y viralizado después, ya que a muchos no gustó la actitud de la mesera, que no agradeció el gesto y por contrario se puso exigente.

Y es que a decir del portal, la chica que atendió a un grupo de jóvenes pidió que se le dejara el 10% de lo que habían consumido, ya que los 20 pesos correspondían a ello.

El testimonio de uno de los clientes dio cuenta de que la atención no fue la mejor y de que la comida estuvo "equis".

“Resulta que fue a comer con una amiga a un lugar medio famoso. Pedimos y la comida estuvo medio equis, aparte la atención no fue del todo buena”, dijo uno de los chavos identificado como Jorge Antonio.

Asimismo, se dijo que cuando pagaron se les regresó también lo que habían dejado de propina, pues la joven consideró que no era lo justo por el servicio.

Al respecto, la mesera, que dijo llamarse Maribel Serrano Rueda respondió a la situación que la involucró:

“Soy mesera, siempre atiendo de la manera más atenta y amable, sirvo rápido y casi nunca me dejan propina pero porque no es obligatoria. Mejor busquen un jefe que no se tacaño y les pague bien para que no anden exigiendo algo que no deben”, escribió en redes.

Por último, se dijo que todo pasó en el establecimiento “La BTK” de Bellas Artes, en Ciudad de México.

RYE