Mercedes Roa revela los detalles del ataque que sufrió en Francia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer argentina Mercedes Roa rompió el silencio tras sufrir una agresión violenta en las calles de Marsella, Francia. A través de un video publicado en sus redes sociales, narró con detalle el momento en que fue atacada junto a sus amigos en las inmediaciones del barrio de la Ópera, luego de asistir a un evento de futbol.

La creadora de contenido relató que el incidente comenzó cuando uno de sus acompañantes pidió un encendedor a un grupo de jóvenes, quienes respondieron ofreciéndoles drogas, específicamente cocaína. Tras rechazar la propuesta, uno de los sujetos hizo un comentario en tono agresivo, insinuando que Mercedes podría estar interesada, lo que desató una serie de agresiones físicas.

“Lo agarró de la nuca y le dijo: ‘Sí, ella sí’. Nosotras nos espantamos… dijimos: ‘no queremos problemas’”, relató la influencer entre lágrimas.

Durante el altercado, una de sus amigas fue brutalmente empujada, cayendo varios metros, y posteriormente uno de los agresores intentó patearla en la cabeza mientras aún se encontraba en el suelo. Mercedes describió el acto como una tentativa de homicidio:

“La patada iba directo a la cabeza... era para matar”.