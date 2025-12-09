Mercedes Roa revela los detalles del ataque que sufrió en Francia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer argentina Mercedes Roa rompió el silencio tras sufrir una agresión violenta en las calles de Marsella, Francia. A través de un video publicado en sus redes sociales, narró con detalle el momento en que fue atacada junto a sus amigos en las inmediaciones del barrio de la Ópera, luego de asistir a un evento de futbol.
La creadora de contenido relató que el incidente comenzó cuando uno de sus acompañantes pidió un encendedor a un grupo de jóvenes, quienes respondieron ofreciéndoles drogas, específicamente cocaína. Tras rechazar la propuesta, uno de los sujetos hizo un comentario en tono agresivo, insinuando que Mercedes podría estar interesada, lo que desató una serie de agresiones físicas.
“Lo agarró de la nuca y le dijo: ‘Sí, ella sí’. Nosotras nos espantamos… dijimos: ‘no queremos problemas’”, relató la influencer entre lágrimas.
Durante el altercado, una de sus amigas fue brutalmente empujada, cayendo varios metros, y posteriormente uno de los agresores intentó patearla en la cabeza mientras aún se encontraba en el suelo. Mercedes describió el acto como una tentativa de homicidio:
“La patada iba directo a la cabeza... era para matar”.
Mientras intentaban escapar, Mercedes fue derribada violentamente al suelo. Sufrió heridas en la rodilla, el tobillo y el cuello. Asegura que en ese momento solo podía llorar por el dolor y el impacto emocional.
“Me empujaron con tanta fuerza que terminé en el suelo... solo recuerdo estar llorando”.
La influencer también denunció que, pese a que había testigos y trabajadores cerca del lugar, nadie intervino para ayudar. Fue hasta que unos camioneros se acercaron que los agresores huyeron del lugar.
Roa explicó que logró contactar con la policía y solicitar levantar una denuncia. Sin embargo, enfrentó problemas de idioma y falta de apoyo inmediato. Aunque fueron trasladados a un hospital, esperaron más de una hora para ser atendidos y el personal le prohibió grabar lo ocurrido, incluso fue sacada del recinto por intentar documentar la situación.
Más tarde, en la comisaría, la policía le mostró un video que captó la agresión, pero se negaron a entregárselo, argumentando que en Francia es ilegal compartir ese tipo de evidencia.
La denuncia de Mercedes Roa generó una ola de solidaridad en redes sociales, donde miles de seguidores y creadores de contenido expresaron su indignación ante lo ocurrido y le enviaron mensajes de apoyo. Algunos usuarios pidieron a las autoridades francesas investigar y hacer justicia.
Mercedes finalizó su testimonio con un llamado a no minimizar lo ocurrido ni difundir que fue solo “una pelea”:
“No fue una pelea. Fue una agresión brutal. No podíamos defendernos”.