Medio hermano de Gael García revela los abusos que sufrió en un anexo

El joven colocó un texto en el que indica que durante todo diciembre estuvo en una clínica de rehabilitación, en la que, según su relato, intentaron violarlo varias veces, además que de que compartió cama con un sujeto que presuntamente era integrante de un grupo delincuencial.

"Me tocó compartir litera con un wey de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente él y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Me tocó estar con un narco que se estaba escondiendo ahí con sus 8 a 10 guarros, protegiéndolo".

Señala que los levantaban a las 4 de la mañana y en algún momento del día lo golpeaban con cables. Además de que los dejaban bañar cada tercer día y con agua fría durante tres minutos.