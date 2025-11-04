‘Me llamó estúpida’: Miss México denuncia a organizador en Tailandia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial luego de que Fátima Bosch, Miss México 2025, denunciara públicamente haber sido insultada y maltratada por Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés en la organización del certamen.

La denuncia fue realizada a través de un video en redes sociales, donde la modelo tabasqueña relató que durante una reunión preliminar en Bangkok fue increpada por Itsaragrisil, quien presuntamente la llamó “estúpida” y la agredió verbalmente frente a otras participantes.

“Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo. Solo intento ser amable y dar lo mejor de mí. Lo que hizo el director no fue respetuoso”, expresó Bosch visiblemente afectada.