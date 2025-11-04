‘Me llamó estúpida’: Miss México denuncia a organizador en Tailandia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial luego de que Fátima Bosch, Miss México 2025, denunciara públicamente haber sido insultada y maltratada por Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés en la organización del certamen.
La denuncia fue realizada a través de un video en redes sociales, donde la modelo tabasqueña relató que durante una reunión preliminar en Bangkok fue increpada por Itsaragrisil, quien presuntamente la llamó “estúpida” y la agredió verbalmente frente a otras participantes.
“Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo. Solo intento ser amable y dar lo mejor de mí. Lo que hizo el director no fue respetuoso”, expresó Bosch visiblemente afectada.
De acuerdo con su testimonio, la confrontación se originó por la negativa de algunas delegadas, incluida ella, a publicar material promocional del país anfitrión. Aclaró que su intención no era crear conflicto, sino defender su dignidad como mujer y persona. El desencuentro habría comenzado durante el evento de imposición de bandas, cuando Nawat le cuestionó en público: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”. Fátima, visiblemente confundida, respondió: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”. A partir de ese momento, la tensión aumentó y derivó en un incidente más severo durante una reunión privada.
El video generó una fuerte reacción en redes sociales, con miles de reproducciones en Instagram y TikTok. Algunos usuarios manifestaron apoyo a la representante mexicana por alzar la voz, mientras otros pidieron esperar una versión oficial de los organizadores.
Un día después del incidente, la Organización Miss Universo (MUO) publicó un comunicado desde Bangkok, Tailandia, donde reafirmó su compromiso con el respeto, la seguridad y la integridad de todas las participantes, sin mencionar directamente a Bosch ni a Itsaragrisil.
“Estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes, el personal y los aliados. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el respeto y la unidad”, señala el texto firmado por la MUO.
El documento también menciona que todos los eventos del certamen continúan según lo previsto, y que una delegación encabezada por el CEO Mario Búcaro viajó a Tailandia para fortalecer la colaboración con las autoridades locales y la Organización Miss Grand International.
