"Me deshidraté y me desmayé"; se desvanece Carlos Santana en concierto [Video]

Más tarde, a través de su cuenta de Facebook, el cantante agradeció a sus seguidores por la preocupación que mostraron por su estado de salud.

"Cindy y yo estamos bien, tomándonos las cosas con calma. Me olvidé de comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes", escribió Santana.