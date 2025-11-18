Entretenimiento

McDonald’s lanza colección de Friends con figuras de edición limitada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena McDonald’s estrenó en Paraguay una colección especial inspirada en la serie Friends, una de las sitcoms más queridas de la televisión. La campaña, que comenzó el 13 de noviembre de 2025, combina nostalgia, cultura pop y comida rápida para conquistar tanto a fanáticos como a coleccionistas.

Cada McCombo vendido en los locales de Paraguay incluye una figura sorpresa de uno de los seis protagonistas de la serie, todas con licencia oficial de Warner Bros. Discovery y diseñadas con detalles fieles a los personajes.

La colección de edición limitada incluye:

  • Rachel con su icónico look de camarera

  • Monica vestida como chef

  • Phoebe con su guitarra

  • Ross con su mono Marcel

  • Chandler acompañado de su pollito

  • Joey junto a su pato

Estas figuras recrean momentos emblemáticos de la serie y están dirigidas a quienes crecieron viendo Friends en los años 90 y 2000. Su diseño detallado y su exclusividad las hacen altamente deseadas por fans y coleccionistas.

Como parte de la campaña, McDonald’s habilitó un espacio gratuito dentro del centro comercial Paseo Galería, en Asunción, que replica escenarios icónicos como:

  • El sofá naranja de Central Perk

  • La puerta violeta del departamento de Monica

  • El famoso marco dorado de la mirilla

Este “Friends Spot” está abierto durante el horario del centro comercial y permite a los visitantes tomarse fotos, grabar videos y recrear escenas memorables, todo en un entorno diseñado para redes sociales.

El lanzamiento viene acompañado de un comercial temático cargado de referencias visuales al universo de la serie, reforzando el vínculo emocional con los seguidores de Friends. La estrategia se enfoca en convertir la nostalgia en experiencia, apostando a la conexión entre generaciones.

La campaña celebra los recuerdos que la serie dejó en millones de personas y ofrece una propuesta divertida que une generaciones”, informó la marca.

Las figuras de Friends están disponibles solo en Paraguay y hasta agotar existencias. La demanda ha sido alta desde el primer día, por lo que conseguir la colección completa se ha vuelto una carrera contrarreloj para los fanáticos.

