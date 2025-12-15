Matilda llega a México y Jaime Camil interpretará a la temida Tronchatoro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor mexicano Jaime Camil ha sido confirmado como el protagonista del musical “Matilda”, donde interpretará al icónico personaje de Tronchatoro, en una producción que promete replicar el éxito de Broadway y Londres.
La producción confirmó que será Camil quien encarne a la temida y autoritaria maestra Tronchatoro, personaje inolvidable de la historia escrita por Roald Dahl. Esta elección no solo ha causado expectativa entre el público, sino que también representa un reto actoral para Camil, quien mostrará una faceta poco habitual en su carrera, caracterizada por comedia, fuerza escénica y transformación física.
En las versiones teatrales internacionales, este personaje ha sido tradicionalmente interpretado por hombres. De hecho, en Londres y Nueva York, el papel fue interpretado por Bertie Carvel, quien recibió el Premio Olivier, el máximo galardón del teatro británico.
La temporada mexicana de “Matilda” debutará el próximo viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, bajo la dirección de Nick Evans, responsable también de la versión mexicana de “Jesucristo Súper Estrella”.
Camil, quien ha brillado tanto en telenovelas mexicanas como en producciones de Hollywood, asume así uno de los papeles más emblemáticos de su carrera, en una obra que ha cautivado a chicos y grandes alrededor del mundo.
