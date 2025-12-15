Matilda llega a México y Jaime Camil interpretará a la temida Tronchatoro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor mexicano Jaime Camil ha sido confirmado como el protagonista del musical “Matilda”, donde interpretará al icónico personaje de Tronchatoro, en una producción que promete replicar el éxito de Broadway y Londres.

La producción confirmó que será Camil quien encarne a la temida y autoritaria maestra Tronchatoro, personaje inolvidable de la historia escrita por Roald Dahl. Esta elección no solo ha causado expectativa entre el público, sino que también representa un reto actoral para Camil, quien mostrará una faceta poco habitual en su carrera, caracterizada por comedia, fuerza escénica y transformación física.