Matan a tiktoker originaria de Michoacán junto a su familia

Sus nombres fueron dados a conocer como: Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años; su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36; así como su hijo Gael Santiago, de 13 años; y su hija Regina, de 7 años.

También se dijo que los restos fueron entregados a familiares el pasado 25 de agosto.

Es de mencionar que la principal línea de investigación apunta a que el ataque estaría relacionado con las actividades del padre de familia, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán, según Infobae.

Como dato extra se mencionó que la familia había llegado recientemente a Jalisco, proveniente de Michoacán.

Hasta el momento, la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del multihomicidio.

Sobre su vida en las redes sociales

Esmeralda FG contaba con una destacada presencia en TikTok, donde compartía videos de su estilo de vida: artículos de diseñador, cirugías estéticas, viajes y momentos familiares, incluyendo a sus hijos y su mascota.