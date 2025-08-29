Matan a tiktoker originaria de Michoacán junto a su familia

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- La tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG y originaria de Michoacán, fue asesinada junto con su familia en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco, de acuerdo al reporte de medios nacionales.
La información fue confirmada por autoridades locales tras el hallazgo ocurrido el pasado 22 de agosto, cuando fueron localizados los cuerpos de la influencer, su esposo y sus dos hijos menores de edad dentro de una camioneta pickup de modelo reciente.
No fue sino hasta el jueves 28 de agosto que la Fiscalía General del Estado de Jalisco identificó a las víctimas.
Sus nombres fueron dados a conocer como: Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años; su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36; así como su hijo Gael Santiago, de 13 años; y su hija Regina, de 7 años.
También se dijo que los restos fueron entregados a familiares el pasado 25 de agosto.
Es de mencionar que la principal línea de investigación apunta a que el ataque estaría relacionado con las actividades del padre de familia, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán, según Infobae.
Como dato extra se mencionó que la familia había llegado recientemente a Jalisco, proveniente de Michoacán.
Hasta el momento, la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del multihomicidio.
Sobre su vida en las redes sociales
Esmeralda FG contaba con una destacada presencia en TikTok, donde compartía videos de su estilo de vida: artículos de diseñador, cirugías estéticas, viajes y momentos familiares, incluyendo a sus hijos y su mascota.
Su cuenta tenía miles de seguidores bajo el usuario @esmeraldafg222.
La última publicación de la creadora de contenido fue realizada el 7 de agosto.
En ella aparece manejando y agregó como texto: “Él: en qué fraccionamiento vives? / Yo: viendo el msj desde mi colonia de terracería y pa’ acabarla llena de charcos porque llovió”.
RYE-