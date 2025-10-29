Matan a “El Bosho”, vocalista del Grupo Dorado en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado domingo 26 de octubre fue asesinado Juan Luis Martínez, mejor conocido como “El Bosho”, vocalista del Grupo Dorado de Abasolo, Guanajuato. Su muerte ha generado consternación entre sus seguidores y compañeros del género regional mexicano, quienes lo despidieron con mensajes de cariño y tristeza.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante fue atacado en su vivienda ubicada en la colonia Los Pirules, del municipio de Abasolo. Testigos informaron que “El Bosho” convivía con familiares y amigos cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar.

Uno de los agresores disparó directamente contra Juan Luis Martínez, provocándole heridas graves. Los atacantes huyeron a bordo de un vehículo, y cuando las autoridades arribaron al sitio, el cantante ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía estatal informó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio. Familiares del artista exigieron justicia y la detención de los responsables, así como del posible autor intelectual del crimen.

A través de sus redes sociales, Grupo Dorado de Abasolo confirmó el fallecimiento del cantante y publicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de una fotografía: “Vuela alto, mi chingón 🕊️. Nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón”, se lee en la publicación.