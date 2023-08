Maryfer Centeno hunde más a Yahritza y Su Esencia; esto "vio" en su disculpa

La también perito compartió un video en el que hizo el análisis sobre la imagen corporal de dos de los miembros del grupo luego de que despreciaron la comida mexicana y los amaneceres de CDMX, por considerarlos ruidosos; de la comida dijeron que era mejor la de Estados Unidos.

En este sentido, la también perito dijo al ver el video que se trata de “disculpas instrumentales”, es decir, que se da por obligación, y añadió que hay sentimiento encontrados:

“Se conocen como disculpas instrumentales. ¿Qué característica tiene una disculpa instrumental? Pues que son las que (...) por presión social, las que sabes que tienes que hacer, pero que no necesariamente vienen del corazón, sino que son parte de un trámite”.

Y añadió: “Pone una postura de protección, justamente en la zona media. Ahora, aparece un puño, ¿Por qué? Porque hay sentimientos encontrados en esta disculpa, como por ejemplo, el enojo”.

Por último, la grafóloga consideró que los artistas ven a México sólo como una plaza y aseguró que la disculpa sólo se siente no autentica.

“Yo creo que esto se debe a que no conoce el país y que no puede generar este lazo, y por eso es que hace esta disculpa que a propios y extraños dices bueno sabes qué, no conecta porque se ve forzada, porque no es auténtica, no conecta”, finalizó.

