Maryfer Centeno analiza videos de Martha Higareda y esto concluye

Amén de ello, contó de encuentros con estrellas de Hollywood y hasta vivencias que pueden parecer sobrenaturales.

Fue luego de este material que la especialista Maryfer Centeno analizó algunos videos de lo que Martha ha contando y consideró que la estrella “cuenta las cosas muy sabrosas”.

Sobre el video en el que cuenta su historia con Ryan Gosling declaró: “Después salieron videos de Martha Higareda que si conoció a Ryan Gosling, a mí no me sorprende que le puede gustar a alguien Martha Higareda, es el amor platónico de mi generación… A mí no me parecería extraño que le estuvieran coqueteando”.

Por último, Maryfer Centeno no aseveró si Martha Higareda decía mentiras, pero aseveró que está convencida de cada cosa que platica.