Maryfer Centeno analiza foto de Piqué y Clara Chía; claramente está "enamorado"

De acuerdo a Maryfer Centeno Piqué "se esconde" detrás de Clara, por lo que es él el que no da la cara aún:

"¿Quién da la cara en esta fotografía? ¿Quién se esconde detrás de quién? Claro, Piqué está detrás, ya lo vimos también en el comportamiento donde aparentemente la mamá de Piqué se muestra impositiva ante Shakira. Pero incluso, no creo que Clara Chía esté tan cómoda, porque la reacción lógica es que hubiera un abrazo, pero no, hay un brazo que parece una barrera, vean la cara de tensión de Clara Chía".

Asimismo la grafóloga añadió que el español sí muestra señales de estar enamorado de Clara:

"A ella se le ve totalmente la cara, se le ven los ojos, en él vemos una mirada que es aborregada que tiene qué ver con el enamoramiento, vemos tensión en las cejas, que contrasta con lo demás de la cara, que está como más relajado. Él está cómodo con ella, les guste, no les guste, nos fascine, no importa, él está cómodo con ella, pero ella no se ve tan cómoda".

Por último, percibió: "A ella ya no se le ven estos ojos brillantes, queda muy claro que la persona dominante, es Clara Chía y el que se esconde detrás es Piqué. Quién está dando la cara es ella, no él, es ella, y tiene una sonrisa tensa. Me parece que ella ya no está tan contenta".