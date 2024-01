Maryfer Centeno analiza a novio de Paolita Suárez y mano llama la atención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Maryfer Centeno analizó la actitud de José de Jesús Castro, novio de Paolita Suárez, luego de que fue acusado de haberla golpeado y mandado al hospital.

Y es que como se recordará, la tarde del miércoles Wendy Guevara informó que su amiga Paolita Suárez estaba hospitalizada tras haber sido brutalmente golpeada por su pareja José de Jesús, quien apenas la noche del martes le había propuesto matrimonio.

Asimismo, en redes sociales, seguidores y amigos de "La Perdida" se unieron para alzar la voz, exigir justicia y localización del presunto responsable, sin embargo, él dio una declaración ante medios de comunicación de León, Guanajuato, donde ocurrieron los hechos.

En su mensaje dijo que no se está escondiendo: "No, yo no me encuentro prófugo; yo estoy afuera de Prevención para poner mi demanda contra ella y todo lo que dicen en redes sociales. Por eso yo vengo aquí a dar la cara".

El señalado aceptó que hubo una discusión, y aseveró que estaban drogados en el momento de los hechos, pero que las heridas que presenta en el rostro Paolita Suárez se deben a un golpe contra una lámpara.